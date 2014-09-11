《焦点》中国8月通胀低于预期且下行压力犹存，定向宽松料继续

* 翘尾因素减弱致使8月CPI同比涨幅回落

* PPI持续为负凸显产能过剩压力

* 通胀保持温和，未来定向宽松将持续

* 全面降息降准可能性不大

发稿 路透中文部； 撰写 侯向明

路透北京9月11日 - 中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月回落并创四个月最低，主因翘尾因素减弱；而当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅创三个月最大，且环比连续八个月负增长，暗示产能过剩仍是当前经济面临的突出矛盾。

分析人士认为，通胀温和且内需总体偏弱料有利于货币政策偏于宽松，未来定向举措或持续，年内全面降息降准的可能性不大。

“CPI涨幅回落主要还是翘尾因素的回落，新涨价因素和食品价格环比来看都是上升的，但其涨幅低于翘尾因素下降幅度。”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称，随着翘尾因素从8月开始逐渐回落，预计下半年CPI同比涨幅将低于上半年。

国家统计局周四公布，8月CPI同比上涨2.0%，为4月以来最低水平，且低于路透调查预估中值2.2%；其中食品价格同比上涨3.0%，非食品价格同比上涨1.5%。从环比来看，8月CPI上涨0.2%。

统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读时指出，据测算8月翘尾因素约为1.0个百分点，比7月减少约0.4个百分点；新涨价因素约为1.0个百分点，比7月增加约0.1个百分点；由于两者合计净减少约0.3个百分点，因此8月CPI同比涨幅比7月回落0.3个百分点。

民生银行首席研究员温彬表示，经济下行压力加大令价格涨幅进一步回落，尽管食品价格仍是推动CPI上涨的主要因素，但由于“猪周期”出现变异，猪肉价格不涨反降，预计短期内仍不会对CPI构成压力。今年入夏以来，中国部分地区旱情严重，会对夏粮增产带来一定影响，但总体不会对粮食价格造成大的波动。

“预计未来几个月通货膨胀压力相对可控，为继续实施定向宽松的货币政策营造条件。”他称。

数据公布后，中国股市沪综指 盘中冲高再创新高，早盘收升0.46%至2,329.07点；中国银行间债市早盘现券仍较矜持，整体不脱稳势，来自CPI数据的影响一般。

参考中国CPI及PPI图表，请点击： link.reuters.com/tek82w

**PPI跌幅扩大**

数据显示，8月PPI同比跌幅改变了自今年3月以来逐步收窄的趋势再度加大，且环比连续八个月负增长，反映出产能过剩仍是中国经济面临的一个主要矛盾。

唐建伟表示，PPI降幅有所扩大，跟国内需求总体疲弱和产能过剩行业去化压力较大有关系。结合PMI和进口数据可看出，内需偏弱加上产能过剩行业去化压力比较大，会直接压制PPI上涨力度和幅度，料年内PPI负增长态势还会延续，今年转正可能性相对偏小。

“本月工业生产者出厂价格环比、同比降幅均略有扩大，主要原因是原油、成品油价格由升转降，煤炭、钢材、水泥等主要工业品价格仍处于下降趋势中。”余秋梅说，“数据表明部分行业产能过剩对工业品价格形成的压力依然存在，工业品市场供需形势仍不乐观。”

数据显示，8月PPI同比下降1.2%，降幅较上月扩大且为5月来最大，路透预估中值原本为下降1.2%，随后受调查样本扩大影响修正为下降1.1%；8月PPI环比下降0.2%，为连续第八个月负增长。

申银万国首席宏观分析师李慧勇对此认为，PPI持续为负反映出产能过剩仍是一个主要矛盾，国家提振需求可能会缓解一部分压力，但伴随着价格跌幅的收窄，部分产能也容易死灰复燃，这又会使得价格下跌压力加大。

“未来可能继续维持这样的格局，很难看到PPI转为正增长。”他称。

**下一步定向宽松将持续**

分析人士表示，未来物价水平温和可控，物价因素仍不是货币政策考量的主要变量，继续坚持积极的财政政策和稳健的货币政策仍有必要，政策方面料仍保持中性。

“中国经济未来可持续动力来自于改革，未来政策重心要放在促改革。短期之内，财政和货币可能会维持之前的基调。”唐建伟称，财政方面，全年3.5万亿的预算赤字显示还有很大空间；货币方面则仍将偏宽松，操作上以保持定向宽松为主，全面降息降准可能性不大。

首创证券研究所副所长王剑辉亦表示，货币政策还是会在重要时点出台针对性的宽松措施，10月前后仍将以公开市场操作手段为主。

“标志性的降息今年还是难以出现，降准措施也还是定向降准为主，如果进入四季度后经济增速不太满意的话则幅度可能会扩大，但范围不会扩大。”他说。

中国央行此前在二季度货币政策报告中指出，虽然目前价格形势相对稳定，但物价对需求面变化总体上较为敏感，未来若总需求持续回升可能会加大物价上行压力，对未来价格走势的动态变化仍需给予关注。

民生证券宏观团队称，整体看，央行在货币政策执行报告强调了通胀对总需求的敏感性，通胀微观上具备上涨的基础，但总需求不强，整体涨幅十分可控，预计央行定向宽松措施仍会继续。但在该出清的企业未被出清之前，总量货币宽松工具不会出台。

不过亦有分析师认为应该通过降息来降低融资成本。李慧勇就指出，从目前来讲，降低融资成本仍是头等大事，除了国家引导之外，降息还是最有效的一个手段。

“建议把降息和利率市场化结合起来，可以在降息的同时把利率上限扩大，一方面有助于降低社会融资成本，另一方面也有助于2015年底实现利率的市场化。”他称。