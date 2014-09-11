日本个股：三菱商事或与合作伙伴在印尼投资建新车厂

路透东京/雅加达9月10日 - 日本三菱商事 表示，公司正在考虑与合作伙伴在印尼投资建设一座新车厂；而印尼也正寻求为本国制造业吸引外资、降低对波动性较大的资源产业的依赖。

三菱商事发言人周三表示，公司高级顾问Mikio Sasaki本周与印尼候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)举行了会晤，但尚未做出任何决定。

佐科-维多多将于10月上任。预计他将出台业界迫切需要的改革措施。

印尼投资监管部门主管上周对路透表示，印尼希望吸引更多外资进入制造业和其他有附加值的行业，从而使本国经济不再过度依赖波动性较大的资源产业。

三菱汽车 此前曾表示，可能会在印尼建一座新厂。据知情人士透露，该公司执行长将于下周访问印尼。三菱商事持有三菱汽车10.1%的股权。

该汽车制造商目前在雅加达一座工厂生产商用车，该厂属三菱商事及其当地合作伙伴所有。

三菱汽车发言人称，“我们仍在考虑是否积极投资(再建一家新厂)。”