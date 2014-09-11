日本个股：三菱商事或与合作伙伴在印尼投资建新车厂

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透东京/雅加达9月10日 - 日本三菱商事 表示，公司正在考虑与合作伙伴在印尼投资建设一座新车厂；而印尼也正寻求为本国制造业吸引外资、降低对波动性较大的资源产业的依赖。
三菱商事发言人周三表示，公司高级顾问Mikio Sasaki本周与印尼候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)举行了会晤，但尚未做出任何决定。
佐科-维多多将于10月上任。预计他将出台业界迫切需要的改革措施。
印尼投资监管部门主管上周对路透表示，印尼希望吸引更多外资进入制造业和其他有附加值的行业，从而使本国经济不再过度依赖波动性较大的资源产业。
三菱汽车 此前曾表示，可能会在印尼建一座新厂。据知情人士透露，该公司执行长将于下周访问印尼。三菱商事持有三菱汽车10.1%的股权。
该汽车制造商目前在雅加达一座工厂生产商用车，该厂属三菱商事及其当地合作伙伴所有。
三菱汽车发言人称，“我们仍在考虑是否积极投资(再建一家新厂)。”
雅加达邮报周三稍早时报导，三菱商事或将投资至多10亿美元，促进公司印尼汽车业务的发展。该公司发言人称，10亿美元的数额不正确。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT