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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 12:12 BJT

《全球汇市》美元守住涨幅而英镑走软，新西兰元受央行论调影响下跌

欧元/瑞郎 跳升至一个月高点1.2119瑞郎，远离上周触及的近两年低位1.2045。亚洲盘持于1.2095。

鉴于苏格兰人可能在下周的公投中赞成独立的前景，英镑依然根基不稳。英镑/美元 在亚洲盘小幅下跌，报1.6197，周三曾跌至10个月低位1.6052。

英国首相卡梅伦、副首相暨自由民主党党魁克莱格与反对党工党领导人米利班德周三亲赴苏格兰，呼吁不要拆散英国“大家庭”。他们的到访，意味着英国执政当局对于已有307年历史的联合王国可能分裂感到恐慌。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2914 1.2916 -0.02 -6.05 1.3745

美元/日圆 106.74 106.82 -0.07 +1.37 105.30

欧元/日圆 137.84 137.97 -0.09 -4.76 144.73

美元/瑞郎 0.9366 0.9366 +0.00 +4.91 0.8928

英镑/美元 1.6204 1.6211 -0.04 -2.13 1.6556

美元/加元 1.0952 1.0932 +0.18 +3.13 1.0620

澳元/美元 0.9192 0.9154 +0.42 +3.13 0.8913

新西兰元/美元 0.8193 0.8220 -0.33 -0.16 0.8206

澳元/日圆 98.120 97.780 +0.35 +4.55 93.850

新西兰元/日圆 87.450 87.810 -0.41 +1.20 86.410

英镑/日圆 172.96 173.17 -0.12 -0.79 174.33

澳元/新西兰元 1.1212 1.1129 +0.75 +3.36 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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