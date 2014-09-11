《全球汇市》美元守住涨幅而英镑走软，新西兰元受央行论调影响下跌

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
欧元/瑞郎 跳升至一个月高点1.2119瑞郎，远离上周触及的近两年低位1.2045。亚洲盘持于1.2095。
鉴于苏格兰人可能在下周的公投中赞成独立的前景，英镑依然根基不稳。英镑/美元 在亚洲盘小幅下跌，报1.6197，周三曾跌至10个月低位1.6052。
英国首相卡梅伦、副首相暨自由民主党党魁克莱格与反对党工党领导人米利班德周三亲赴苏格兰，呼吁不要拆散英国“大家庭”。他们的到访，意味着英国执政当局对于已有307年历史的联合王国可能分裂感到恐慌。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2914 1.2916 -0.02 -6.05 1.3745
美元/日圆 106.74 106.82 -0.07 +1.37 105.30
欧元/日圆 137.84 137.97 -0.09 -4.76 144.73
美元/瑞郎 0.9366 0.9366 +0.00 +4.91 0.8928
英镑/美元 1.6204 1.6211 -0.04 -2.13 1.6556
美元/加元 1.0952 1.0932 +0.18 +3.13 1.0620
澳元/美元 0.9192 0.9154 +0.42 +3.13 0.8913
新西兰元/美元 0.8193 0.8220 -0.33 -0.16 0.8206
澳元/日圆 98.120 97.780 +0.35 +4.55 93.850
新西兰元/日圆 87.450 87.810 -0.41 +1.20 86.410
英镑/日圆 172.96 173.17 -0.12 -0.79 174.33
澳元/新西兰元 1.1212 1.1129 +0.75 +3.36 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/许娜/朱晓军/陈宗琦；审校 徐文焰/白云/郑茵/蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT