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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 12:37 BJT

日本央行：告诉首相若通胀目标受到威胁，将果断放松政策--总裁

路透东京9月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：

* 与安倍首相就经济进行了一般性讨论

* 与安倍首相讨论了日本经济，认为全球经济正迈向复苏

* 与安倍首相交换了对消费税的看法

* 告诉安倍首相日本央行将继续稳步推进QQE

* 告诉安倍首相日本央行正在争取实现2%的通胀目标

* 告诉安倍首相若通胀目标受到威胁，日本央行将果断进一步放松政策

* 告诉安倍首相若实现通胀目标遇到困难，日本央行将竭力调整政策

* 告诉安倍首相日本经济的正面周期仍在继续

* 未得到安倍首相的特别指示(完)
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