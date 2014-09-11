日本央行：告诉首相若通胀目标受到威胁，将果断放松政策--总裁

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透东京9月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：
* 与安倍首相就经济进行了一般性讨论
* 与安倍首相讨论了日本经济，认为全球经济正迈向复苏
* 与安倍首相交换了对消费税的看法
* 告诉安倍首相日本央行将继续稳步推进QQE
* 告诉安倍首相日本央行正在争取实现2%的通胀目标
* 告诉安倍首相若通胀目标受到威胁，日本央行将果断进一步放松政策
* 告诉安倍首相若实现通胀目标遇到困难，日本央行将竭力调整政策
* 告诉安倍首相日本经济的正面周期仍在继续
* 未得到安倍首相的特别指示(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。