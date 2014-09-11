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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 12:26 BJT

《汇市简讯》美元/坡元未来几天可能拉回，但整体看多

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* 随着1.258强阻力位被突破，美元/坡元最近几天强劲上扬

* 目前在61.8%费波纳奇回档位1.2653出现获利了结--昨日蜡烛线图呈现多头格局

* 预计未来几天将拉回，重新测试1.258--在此做多

* 总体形势转多--逢低买进是未来最佳策略

* 未来几周将密切关注2013年7-8月高点--上方布有停止单

* 相关技术图表请点选 link.reuters.com/cuk82w

(完)

(编译 郑茵 审校 白云)
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