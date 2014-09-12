新债招标：进出口行一年增发债收益率4.2699%，三年4.7445%--业内人士

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透上海9月12日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的一年固息增发债中标收益率为4.2699%，同时发行的三年固息增发债加权中标收益率为4.7445%。
业内人士并透露，三年债边际中标收益率为4.7744%；一年和三年期品种的投标倍数分别为3.09倍和2.23倍。
上述两期债为进出口行今年第59及60期债，其中一年期为第27期 增发债，票面利率4.62%；三年期为第47期 增发债，票面利率4.6914%。具体发行条款如下：
59期(第27期增发) 60期(第47期增发)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
(剩余期限逾七个月)
中标方式 单一价格中标(荷兰式) 多重价格中标(美国式)
起息日 4月24日 8月5日
缴款日 9月16日 9月16日
分销期 9/12-9/16 9/12-9/16
上市日 9月18日 9月22日
基本承销额 无 无
发行手续费 无 0.05%
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(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)