新债招标：进出口行一年增发债收益率4.2699%，三年4.7445%--业内人士

路透上海9月12日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的一年固息增发债中标收益率为4.2699%，同时发行的三年固息增发债加权中标收益率为4.7445%。

业内人士并透露，三年债边际中标收益率为4.7744%；一年和三年期品种的投标倍数分别为3.09倍和2.23倍。

上述两期债为进出口行今年第59及60期债，其中一年期为第27期 增发债，票面利率4.62%；三年期为第47期 增发债，票面利率4.6914%。具体发行条款如下：

59期(第27期增发) 60期(第47期增发)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息

(剩余期限逾七个月)

中标方式 单一价格中标(荷兰式) 多重价格中标(美国式)

起息日 4月24日 8月5日

缴款日 9月16日 9月16日

分销期 9/12-9/16 9/12-9/16

上市日 9月18日 9月22日

基本承销额 无 无

发行手续费 无 0.05%

-----------------------------------------------------------------(完)