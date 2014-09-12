新债招标：中国六个月期贴现国债加权收益率3.9322%--业内人士

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透上海9月12日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.9322%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9611%，投标倍数为2.97倍。
该期债为财政部今年第五期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债券招标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、20和25个标位。
该期债9月15日开始计息，招标结束至9月17日进行分销，9月19日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)