离岸人民币：宝龙地产海外融资卷土重来，高息成功发行15亿元点心债

路透香港9月11日 - 中国房地产开发商--宝龙地产 公司八个月后再启点心债发行计划，为吸引投资者高息招揽，周三成功发行了一笔规模在15亿元人民币、三年期的点心债，发行利率与初始指导价一致为11%，录得约3.3倍超额认购。

该笔点心债发行票息为10.75%，按面值的99.375%发行，实际收益率为11.00%，与初始指导息率一致。宝龙此次债券定价已较年初计划发行的同期限点心债有了大幅提升。

今年1月底，宝龙地产曾计划发行一笔三年期点心债，当时市场询价时的初步指导利率为9.875%。但彼时市场反应欠佳，发债计划未能成行。

宝龙地产周三公告称，计划将发债集资所得款项，用作为其现有负债再融资。此前，宝龙地产发行的10亿港元2014年到期的13.8%优先票据已于9月8日到期。 此次宝龙地产和新发债券被穆迪和标普评为B2/B。债券将在新加坡交易所上市。

承销人士透露，该批债券录得约人民币64亿元的认购额，即超额认购约3.3倍。按地区划分，92%的债券分配予亚洲投资者，欧洲投资者占8%；按投资者类别划分，基金占60%，私人银行客户占25%。

2013年5月，宝龙地产亦曾发行规模8亿元人民币、三年期点心债，当时票息为9.50%。

占香港美元新债发行市场几近30%的中国房地产债是观察融资成本的一个“窗口”，随着上半年房企销售业绩普遍下滑、海外量化宽松政策逐步退出等内外因素交加，多数房企面临海外融资成本上涨的压力。

北京中原地产研究中心统计数据显示，房企海外融资成本已普遍增加到7%以上。数据显示，今年前5个月，中国房企海外融资额达272亿美元，6月则达95.6亿美元，为年内峰值。7月则开始下滑四成以上至56.6亿美元。

瑞信（香港）、国泰君安（香港）、海通国际、汇丰银行、美银美林、瑞银香港分行及VTB Capital担任今次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，预计最快于今天定价。