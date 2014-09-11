离岸人民币：宝龙地产海外融资卷土重来，高息成功发行15亿元点心债

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 中国房地产开发商--宝龙地产 公司八个月后再启点心债发行计划，为吸引投资者高息招揽，周三成功发行了一笔规模在15亿元人民币、三年期的点心债，发行利率与初始指导价一致为11%，录得约3.3倍超额认购。
该笔点心债发行票息为10.75%，按面值的99.375%发行，实际收益率为11.00%，与初始指导息率一致。宝龙此次债券定价已较年初计划发行的同期限点心债有了大幅提升。
今年1月底，宝龙地产曾计划发行一笔三年期点心债，当时市场询价时的初步指导利率为9.875%。但彼时市场反应欠佳，发债计划未能成行。
宝龙地产周三公告称，计划将发债集资所得款项，用作为其现有负债再融资。此前，宝龙地产发行的10亿港元2014年到期的13.8%优先票据已于9月8日到期。 此次宝龙地产和新发债券被穆迪和标普评为B2/B。债券将在新加坡交易所上市。
承销人士透露，该批债券录得约人民币64亿元的认购额，即超额认购约3.3倍。按地区划分，92%的债券分配予亚洲投资者，欧洲投资者占8%；按投资者类别划分，基金占60%，私人银行客户占25%。
2013年5月，宝龙地产亦曾发行规模8亿元人民币、三年期点心债，当时票息为9.50%。
占香港美元新债发行市场几近30%的中国房地产债是观察融资成本的一个“窗口”，随着上半年房企销售业绩普遍下滑、海外量化宽松政策逐步退出等内外因素交加，多数房企面临海外融资成本上涨的压力。
北京中原地产研究中心统计数据显示，房企海外融资成本已普遍增加到7%以上。数据显示，今年前5个月，中国房企海外融资额达272亿美元，6月则达95.6亿美元，为年内峰值。7月则开始下滑四成以上至56.6亿美元。
瑞信（香港）、国泰君安（香港）、海通国际、汇丰银行、美银美林、瑞银香港分行及VTB Capital担任今次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，预计最快于今天定价。
穆迪上周出具报告指，截至今年6月底，宝龙地产的债务总额为181亿元，约为2014年合约销售目标的1.5倍。宝龙地产上半年合约销售额为36.89亿元，业绩符合预期。鉴于下半年宝龙计划推出100亿元的新项目，预计其有望实现120亿元的全年合约销售目标。（完） (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT