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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 13:09 BJT

香港股市：早盘表现迟滞，但受内地市场上扬支撑

路透香港9月11日 - 香港股市周四早盘表现迟滞，但受中国股市重拾动能触及多个月来新高的支撑。

截至中午时分，港股恒生指数 小涨0.1%至24,732.87点，此前曾连跌四个交易日。恒生国企指数 则近持平。

大型能源股仍受获利了结的打压，抑制了大盘涨幅。中国海洋石油 下跌1.0%，中石油 跌0.6%。(完)
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