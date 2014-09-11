路透基点：中信股份担保的10亿美元贷款案与11家银行签约--TRLPC

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由中国国企集团中信股份有限公司提供担保的10亿美元子弹式定期贷款案周一签约，11家银行参贷。
该案等额分成A部分三年期贷款和B部分五年期贷款。
10家银行参贷A部分。牵头行兼簿记行中国建设银行香港分行、澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、恒生银行、汇丰银行及ING Bank分别承贷5,857万美元。牵头行法国兴业银行承贷5,000万美元，主办行德国商业银行和Natixis各自提供2,000万美元。
两家银行参贷B部分：建银香港承贷4亿美元，三井住友银行承贷1亿美元，担任牵头行兼簿记行。
A部分贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码133个基点，B部分贷款的利率为较Libor或香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点。
A部分的最高综合收益为较Libor加码155个基点，B部分最高综合收益为较Libor或Hibor加码178个基点，两部分的前端费分别为66个基点和90个基点。
是次贷款借款人为润昭有限公司。
根据公司网站，中信股份成立于2011年12月，注册资本1,280亿元人民币(210亿美元)。其母公司中信集团是1979年在前国家领导人邓小平的倡导和支持下、由荣毅仁创办的。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT