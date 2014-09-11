路透基点：中信股份担保的10亿美元贷款案与11家银行签约--TRLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由中国国企集团中信股份有限公司提供担保的10亿美元子弹式定期贷款案周一签约，11家银行参贷。

该案等额分成A部分三年期贷款和B部分五年期贷款。

10家银行参贷A部分。牵头行兼簿记行中国建设银行香港分行、澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、恒生银行、汇丰银行及ING Bank分别承贷5,857万美元。牵头行法国兴业银行承贷5,000万美元，主办行德国商业银行和Natixis各自提供2,000万美元。

两家银行参贷B部分：建银香港承贷4亿美元，三井住友银行承贷1亿美元，担任牵头行兼簿记行。

A部分贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码133个基点，B部分贷款的利率为较Libor或香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点。

A部分的最高综合收益为较Libor加码155个基点，B部分最高综合收益为较Libor或Hibor加码178个基点，两部分的前端费分别为66个基点和90个基点。

是次贷款借款人为润昭有限公司。

根据公司网站，中信股份成立于2011年12月，注册资本1,280亿元人民币(210亿美元)。其母公司中信集团是1979年在前国家领导人邓小平的倡导和支持下、由荣毅仁创办的。(完)