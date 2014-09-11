更新版 1-日本央行：总裁对安倍首相称若通胀目标受威胁，准备采取措施

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
消费税在4月从5%上调至8%，造成第二季经济创下2009年全球金融危机以来最深跌幅，让人对日本央行坚信经济在短期内无需更多刺激就可反弹的说法打上问号。
“如果经济复苏受挫，政府或将考虑编列追加预算部署财政刺激，这么一来，也许能要求日本央行也采取行动，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说。
“但日本央行已表明，在去年4月一次推出大规模刺激举措之后，不会对压力让步。我认为除非经济或市场情况大幅恶化，否则日本央行将按兵不动。”她说。
分析师表示，4月消费税上调之后的经济疲弱表现，将使日本央行和安倍政府继续承压，似乎得扩张财政和货币刺激来振兴长期奄奄一息的经济。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT