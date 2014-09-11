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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 13:48 BJT

更新版 1-日本央行：总裁对安倍首相称若通胀目标受威胁，准备采取措施

消费税在4月从5%上调至8%，造成第二季经济创下2009年全球金融危机以来最深跌幅，让人对日本央行坚信经济在短期内无需更多刺激就可反弹的说法打上问号。

“如果经济复苏受挫，政府或将考虑编列追加预算部署财政刺激，这么一来，也许能要求日本央行也采取行动，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说。

“但日本央行已表明，在去年4月一次推出大规模刺激举措之后，不会对压力让步。我认为除非经济或市场情况大幅恶化，否则日本央行将按兵不动。”她说。

分析师表示，4月消费税上调之后的经济疲弱表现，将使日本央行和安倍政府继续承压，似乎得扩张财政和货币刺激来振兴长期奄奄一息的经济。(完)
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