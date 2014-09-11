《路透晚报》--9月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：有能力防范大的经济起伏，将推进结构性改革和调整--总理

中国国务院总理李克强周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

--《焦点》中国8月通胀低于预期且下行压力犹存，定向宽松料继续

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月回落并创四个月最低，主因翘尾因素减弱；而当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅创三个月最大，且环比连续八个月负增长，暗示产能过剩仍是当前经济面临的突出矛盾。

--中国经济：出口情况较好，但房地产投资可能再放缓--央行研究局经济学家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏在参加2014夏季达沃斯“中国前景展望”分论坛时表示，中国出口增长还是比较好的，但经济还存在下行风险，主要是房地产销售比较疲弱，房地产投资可能会进一步放缓。

--中国财政：新预算法“六大亮点”，折射下一步改革方向--财政部长

中国预算法修订历时10年终于“过关”。在财政部长楼继伟看来，新法包括六大亮点，不仅突出预算完整性，政府全部收支要纳入预算管理，并强调预算必须接受社会监督，还拓展预算审核重点、完善地方债管理等多处修改，均传递出建立现代财政制度的改革方向。

--中国反垄断：针对的是违法行为而非某类企业，高通案调查已结束

中国反垄断机构周四表示，中国反垄断针对的是违法行为而非某类企业，对中国反垄断的质疑没有根据；目前高通案调查已结束，很快进入处罚程序。

--中国反垄断：发改委对一汽大众和克莱斯勒的价格垄断行为处以罚款

新华社周四报导，中国国家发展和改革委员会日前认定一汽大众和克莱斯勒和在中国存在汽车销售价格垄断行为，并分别处以2.49亿元和3,168.2万元人民币的罚款。

--中国经济：地方已批复城市轨道交通建设项目25个，总投资逾3,300亿元

中国国家发改委政策研究室副主任杨洁称，自去年5月份发改委将相关核准权限下放地方后，已有重庆、厦门等14个城市批复城市轨道交通建设项目25个，涉及总投资3,300多亿元人民币。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场操作平稳，通胀温和为货币宽松留存空间

中国央行公开市场本周延续稳定操作，尽管五周来首次出现单周小幅净回笼，但在中国总理强调经济不会硬着陆并坚持定向调控的政策基调下，预计货币政策定向宽松方向仍将延续。

--中国货币市场：转债资金解冻供给改善，公开市场操作温和流动性压力减轻

今日开始有转债申购冻结资金陆续解冻，中国银行间市场周四资金供给较上日出现改善，除国开行继续放水外，其他部分大行及股份制银行等也加入出资行列。加之公开市场操作维持温和力度，机构对流动性压力感觉减轻。

--中国债市动态：现券不脱稳势，公开市场净回笼及CPI数据影响均不大

中国银行间市场周四早盘现券仍较矜持，整体不脱稳势。交易员指出，公开市场本周终结净投放转为净回笼，但资金面实际情况不断转暖；甫公布的CPI等数据低于预期，但对市场影响力一般。

--香港新债：长城资管首涉国际债市发5亿美元债，票息较指导价降30个BP

中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司周三首次涉足国际债券市场，成功发行5亿美元三年期美元债，实际发行票息已较初步指导息下降30个点子，并录得9倍超额认购。

--台湾新债：新加坡大华银行30年美元零息债以IRR 4.50-4.55%询价--消息

台湾国际债市场将出现首档新加坡发行人美元债。两位消息人士周四表示，新加坡大华银行将在台湾发行30年期的美元零息债，正以内部报酬率(IRR)4.50-4.55%询价。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘随中间价走弱，短期料窄幅盘整

中国人民币兑美元周四随中间价走弱。隔夜美元保持高位振荡，中间价亦结束两天连续快速上涨势头稍做回调，即期汇率低开后跌幅在净结汇驱动下收窄。

--离岸人民币：宝龙地产海外融资卷土重来，高息成功发行15亿元点心债

中国房地产开发商--宝龙地产公司八个月后再启点心债发行计划，为吸引投资者高息招揽，周三成功发行了一笔规模在15亿元人民币、三年期的点心债，发行利率与初始指导价一致为11%，录得约3.3倍超额认购。

--离岸人民币：海通国际旗下恒信金融拟发点心债，指导票息5.8%--销售文件

中国海通国际旗下全资子公司海通恒信金融集团（Haitong UT Capital Group）周四计划发行一笔3年期、基准规模的点心债，初始指导票息在5.8%左右。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指受经济数据疲弱拖累收跌，A股成交额创三年半新高

中国股市沪综指周四震荡收跌。今日早盘股指创出本轮行情新高后，午后出现跳水，成交额创三年半新高。分析师指出，今日公布的经济数据显示国内宏观经济仍疲弱，且美联储加息预期提升，加剧市场调整压力，料后市大盘将进入调整过程。

--中国证券：创业板股票年底有望入选沪深300、中证500等成份指数

中国中证指数有限公司周四宣布，上市时间满三年的创业板股票具备沪深300、中证500等成份指数样本空间资格，将于下次样本股定期调整的12月15日实施，届时沪深300、中证500、中证800等规模指数中有望首度出现创业板股票的身影。

--中国期货：大商所修改风险管理办法，放宽对会员持仓限制及保证金比例要求

中国大连商品交易所周四通知，将修改其风险管理办法中的相关规则，核心是放宽对会员持仓限制及保证金比例要求，进一步放宽和完善套期保值及套利交易管理。新规自下周二(16日)结算时起执行。

--中国黄金：黄金国际板本月29日在上海自贸区启动交易--上海金交所

中国上海黄金交易所理事长许罗德称，该所的黄金国际板将于本月29日在上海自贸区上线交易，将吸引更多海外资本投资中国黄金市场。

--汽车产业：中国8月汽车销量同比增加4%--中国汽车工业协会

中国汽车工业协会(CAAM)周四表示，中国8月汽车销量较上年同期增加4%。7月汽车销量同比增幅为6.7%。

--中国航空：中航工业旗下首个主题公园落户西安阎良，2017年建成