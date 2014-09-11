中国航空：中航工业旗下首个主题公园落户西安阎良，2017年建成

路透上海9月11日 - 中国飞机制造业支柱企业--中国航空工业集团近期宣布涉足主题公园产业。中航工业国际控股公司地产事业部部工徐维东周四表示，集团未来将发展“航空大世界”主题公园项目，首个项目落户西安阎良并已开始动工，计划2017年建成开业。

他在上海参加世界主题公园和度假村高层论坛时表示，中航工业计划在全国投资建设5-6个大型航空主题公园，并考虑在一些省会城市和副省会城市建设一些航空主题馆，将航空文化传播到普通大众。

据公司相关资料，航空大世界单个项目总投资约200亿元人民币，建成后，直接旅游收入逾50亿元。随着项目成熟度的提高，可带动区域生产总值（GDP）增长近100亿元。若5-6个航空大世界项目陆续建成，中航工业在主题公司方面的总投资将超过一千亿元。

“航空工业与大众之间有道栅栏。我们虽然不能拆除这道栅栏，但我们可以架座桥。”他在谈起中航工业发展主题公园的初衷时表示，“希望通过主题公园这种方式，让普通民众参与进来。”

由于国内空域管制等原因，尽管国内航空爱好者为数众多，但真正能够驾驶飞机的人数相对有限。中国目前会开飞机的人数仅3万，而美国持牌飞机驾驶员有70多万人。

徐维东介绍称，未来航空大世界除了展示和传统旅游功能外，还将有大量的体验和创意项目，例如模拟空战，飞行体验、飞行器设计等。

西安阎良已成为中国唯一的集飞机设计研究、生产制造、试飞鉴定和科研教学为一体的重要航空工业基地。中航工业旗下国内最大飞机制造企业--西安飞机工业集团、国内唯一大中型飞机设计研究院--中航一集团第一飞机设计研究院等重要企业均落户于阎良。