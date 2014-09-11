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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 13:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆一度升穿107，触发停止单但亦有获利了结

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* 一些日本出口商肯定在美元/日圆升破107.00时执行了卖出

* 目前为止曾触及107.02的高点，仍偏上行，目前关注107.50的期权

* 该水准上方及108.00有一些停止单，期权布局一路向上挂到110

* 诚如许多银行所建议，市场可望上探108-110

* 若向下至106.50附近，盛传有坚实买盘。(完)

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