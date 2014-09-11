《中国央行票据未到期一览表》--9月11日

标题新闻：IMF称将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期
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累计未到期余额: 4,622亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2014/10/14 36 1101078 3.9700 200 10/21 36 1101081 3.9600 200 当年累计: 400 ---------------------------------------------------------- 2016/7/16 36 1001060N 3.3700 1,103 7/30 36 1001065N 3.5000 735 8/13 36 1001069N 3.5000 755 8/27 36 1001074N 3.5000 515 9/10 36 1001079N 3.5000 851 9/27 36 1001084N 3.5000 49 10/15 36 1001089N 3.5000 55 10/29 36 1001094N 3.5000 59 11/12 36 1001099N 3.5000 100 当年累计： 4,222(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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