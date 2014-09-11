中国黄金：黄金国际板本月29日在上海自贸区启动交易--上海金交所

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京9月11日 - 中国上海黄金交易所理事长许罗德称，该所的黄金国际板将于本月29日在上海自贸区上线交易，将吸引更多海外资本投资中国黄金市场。
他在北京一论坛上指出，黄金国际板将设立三个以人民币标价的实物黄金交易，包括100克，1公斤以及更大的符合伦敦合格交收标准的重12.5公斤的金条。
黄金国际板的运营将与国际黄金市场紧密接轨，可以说，黄金是中国首个向海外投资者开放的大宗商品，其允许海外投资者利用离岸人民币直接参与实物交易。
据上海证券报此前报导，黄金国际板拟于9月底在上海自贸区启动交易，相关规则也浮出水面。境内外投资者除可以交易上海黄金交易所的部分交易品种外，国际板还将新设三个品种，意在与国际市场接轨。
2001年央行取消黄金统购统销打破“计划经济”后，在上海设立统一的黄金交易市场。2013年，上金所黄金出库量超过2,000吨，占全球消费量近一半，连续7年蝉联世界第一。（完）
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT