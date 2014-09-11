《全球市场》奥巴马言论令亚股人气谨慎，美元兑日圆升至六年高点

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
但部分策略师称，美国联邦公开市场委员会(FOMC)也可能触发美元的修正。
“如果美联储主席叶伦对美国经济改善继续淡然以对，且对量化宽松结束后的行动未能提供足够的指引，那么失望的情绪可能引发美元/日圆一波获利了结。”纽约BK资产管理主管Kathy Lien在给客户的报告中称。
而强劲的澳洲就业数据令市场益发预期澳洲不会进一步降息，这帮助澳元从五个月低位反弹。澳元/美元 日内上涨0.3%至0.9180美元，脱离周三0.9113的低位。
现货金 小跌约0.1%至每盎司1,247.29美元，受美联储升息预期的拖累。
美国原油 小跌0.1%至每桶91.59美元，受供应增加的打压，因石油输出国组织(OPEC)下调石油需求预估，且数据显示美国油品库存跳增。(完) (编译/审校 王兴亚/李婷仪/李春喜/于春红/张若琪/杜明霞/蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT