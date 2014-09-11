《全球市场》奥巴马言论令亚股人气谨慎，美元兑日圆升至六年高点

但部分策略师称，美国联邦公开市场委员会(FOMC)也可能触发美元的修正。

“如果美联储主席叶伦对美国经济改善继续淡然以对，且对量化宽松结束后的行动未能提供足够的指引，那么失望的情绪可能引发美元/日圆一波获利了结。”纽约BK资产管理主管Kathy Lien在给客户的报告中称。

而强劲的澳洲就业数据令市场益发预期澳洲不会进一步降息，这帮助澳元从五个月低位反弹。澳元/美元 日内上涨0.3%至0.9180美元，脱离周三0.9113的低位。

现货金 小跌约0.1%至每盎司1,247.29美元，受美联储升息预期的拖累。