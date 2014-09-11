台湾股市：随亚股略走疲，市场担忧美联储升息时点提前

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北9月11日 - 台湾股市周四收跌，随亚股略微走疲。分析师表示，台股量缩观望，市场特别担忧美国联邦储备理事会(FED)下周在9月的利率会议中可能加快升息时点，市场弥漫观望气氛。
台湾加权股价指数 收跌0.37%或34.66点至9,322.95点；今日成交初值 为711.92亿台币，上交易日修正后为787.31亿。
〞今天没有量，除了担心美联储对利率说法之外，10月沪港通上路也吸引部分的资金移过去。〞第一金证券投顾副总陈奕光说。他并补充表示，10月的沪港通已吸引了台股资金外移到香港及大陆，若外资未积极买超台股，台股的量能即陷入低档。
但他对后市并不悲观。陈奕光表示，季线目前仍逐步上扬，未来十个交易日之后有望扣抵9,400点的高点，9月底台股仍有上攻契机，尤以落后补涨的金融股机会最大，可能挑战高点。只不过在此之前，指数以9,300-9,500点区间盘整的机会最大。
美国公债收益率周三上涨，指标10年期和更长年期公债收益率升幅居前，交易商继续预期美联储在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场。美国10年期公债 收益率由周二尾盘的2.5%升至2.54%，盘中稍早触及8月1日来最高的2.54%之上。
亚洲股市周四普遍弥漫保守气氛，因美国总统奥巴马下令对叙利亚境内的伊斯兰国武装发动空袭。 本地时间13:46时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.39%，其中韩国股市 下跌0.22%。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT