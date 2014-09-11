台湾股市：随亚股略走疲，市场担忧美联储升息时点提前

路透台北9月11日 - 台湾股市周四收跌，随亚股略微走疲。分析师表示，台股量缩观望，市场特别担忧美国联邦储备理事会(FED)下周在9月的利率会议中可能加快升息时点，市场弥漫观望气氛。

台湾加权股价指数 收跌0.37%或34.66点至9,322.95点；今日成交初值 为711.92亿台币，上交易日修正后为787.31亿。

〞今天没有量，除了担心美联储对利率说法之外，10月沪港通上路也吸引部分的资金移过去。〞第一金证券投顾副总陈奕光说。他并补充表示，10月的沪港通已吸引了台股资金外移到香港及大陆，若外资未积极买超台股，台股的量能即陷入低档。

但他对后市并不悲观。陈奕光表示，季线目前仍逐步上扬，未来十个交易日之后有望扣抵9,400点的高点，9月底台股仍有上攻契机，尤以落后补涨的金融股机会最大，可能挑战高点。只不过在此之前，指数以9,300-9,500点区间盘整的机会最大。

美国公债收益率周三上涨，指标10年期和更长年期公债收益率升幅居前，交易商继续预期美联储在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场。美国10年期公债 收益率由周二尾盘的2.5%升至2.54%，盘中稍早触及8月1日来最高的2.54%之上。