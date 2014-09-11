《中国企业债发行日程表》--9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *鄂州城建投资 7 7 9/18簿记建档 -- AA 9/19-9/25 长江证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 铁路总公司 150 7 9/11招标 *5.18% AAA 9/12 国泰君安/申银万国
中银国际/中信证券
国开证券/中信建投 ========================================================================================= 北京金融街 15 7 9/4簿记建档 5.55% AA+ 9/5-9/12 国信证券 资本运营中心 (第四年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/
北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= 兰州国资 7 7 9/9簿记建档 6.32% AA 9/10-9/12 中信建投证券 投资控股建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 昌邑市经济 10 7 9/5簿记建档 7.58% AA- 9/9-9/15 中航证券 开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 泸州纳溪区 8 7 9/10簿记建档 *7.17% AA 9/11-9/15 华创证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 常熟滨江城市 8 7 9/10簿记建档 *6.39% AA 9/11-9/15 中信建投证券 建设经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 新密财源城市 10 7 9/11簿记建档 上限7.90% AA 9/12-9/16 中原证券 开发建设有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津新技术 8 7 9/11簿记建档 上限7.50% AA 9/12-9/16 中信建投证券 产业园武清开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 济南西城 20 7 9/12簿记建档 -- AA+ 9/15-9/17 齐鲁证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国泰君安证券 ========================================================================================= 江苏望涛 10 6 9/12簿记建档 *上限7.60% AA 9/15-9/17 信达证券 投资建设 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 盐城东方 12 7 9/12簿记建档 上限7.00% AA 9/15-9/17 中信证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆两江新区 20 7 9/15簿记建档 -- AAA 9/16-9/18 广发证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 高安城投 7 7 -- 上限8.98% AA- 9/16-9/18 兴业证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 北京国资 至多45 15 -- -- AAA 9/16-9/18 海通证券 经营管理中心 (第5及10年末设发行人及投资者选择权) 中信建投证券 ========================================================================================= 中国电力 30 15 9/16簿记建档 -- AAA 9/17-9/19 海通证券 投资集团 ========================================================================================= 宜都市国通 11 7 9/16簿记建档 -- AA 9/17-9/19 中投证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 天风证券 ========================================================================================= 陕西安康高新 9 7 9/16簿记建档 上限8.90% AA- 9/17-9/19 华英证券 产业投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 青岛胶州湾 11.5 7 9/17簿记建档 上限8.00% AA 9/18-9/22 兴业证券 发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) 国开证券 ========================================================================================= 杭州地铁集团 50 10 9/16簿记建档 -- AAA 9/17-9/23 国信证券
(第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 浙商证券/财通证券 ========================================================================================= 武汉黄陂区 12 7 9/16簿记建档 -- AA 9/17-9/23 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 抚顺城投小微 6 4 9/16簿记建档 -- AA 9/17-9/19 国泰君安证券 企业增信集合债 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞; 审校 丁淑琴/吴芳)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT