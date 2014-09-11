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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 14:32 BJT

国际油市：布兰特原油持于98美元上方，供应过剩疑虑限制涨势

美国总统奥巴马周三对美国民众表示，已经授权空袭叙利亚，增加美国在伊拉克顾问的人数，并且开始协助叙利亚叛军进行训练。

0554 GMT，布兰特原油10月期货 下跌0.04美元，至每桶98.00美元，连续第六日下跌，上日收跌1.12美元。周三该合约触及97.60美元日内低位，为2013年4月18日以来低位。

美国原油期货 下跌0.08美元，至每桶91.59美元，上日下跌至91.22美元，为2013年5月2日以来低位。

“(布兰特原油)走向有不少揣测。跌势有点夸张，我们认为下跌有些过度，”新加坡法国兴业银行(Societe Generale)大宗商品研究主管Mark Keenan表示。

他表示，法国兴业对布兰特原油交易区间预估维持在100-105美元。

本周欧美原油皆下跌2-3%，受全球供应增加、需求疲软拖累。

沙特阿拉伯对石油输出国组织(OPEC)表示，该国8月石油日产量减少40万桶。OPEC在报告中下调了今明两年对该组织原油需求的预估。

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国汽油库增加240万桶，馏分油库存上升410万桶，分析师预估分别为下降15.7万桶和增加57.1万桶。

上周美国原油库存减少97.2万桶，至3.586亿桶，为1月31日以来最低。分析师原本预估减少110万桶。

美国政府消息人士称，美国和欧盟计划阻止艾克森美孚(Exxon Mobil) 和BP 等能源巨擘在俄罗斯开采石油。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 李爽/蔡美珍)
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