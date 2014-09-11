国际油市：布兰特原油持于98美元上方，供应过剩疑虑限制涨势

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
美国总统奥巴马周三对美国民众表示，已经授权空袭叙利亚，增加美国在伊拉克顾问的人数，并且开始协助叙利亚叛军进行训练。
0554 GMT，布兰特原油10月期货 下跌0.04美元，至每桶98.00美元，连续第六日下跌，上日收跌1.12美元。周三该合约触及97.60美元日内低位，为2013年4月18日以来低位。
美国原油期货 下跌0.08美元，至每桶91.59美元，上日下跌至91.22美元，为2013年5月2日以来低位。
“(布兰特原油)走向有不少揣测。跌势有点夸张，我们认为下跌有些过度，”新加坡法国兴业银行(Societe Generale)大宗商品研究主管Mark Keenan表示。
他表示，法国兴业对布兰特原油交易区间预估维持在100-105美元。
本周欧美原油皆下跌2-3%，受全球供应增加、需求疲软拖累。
沙特阿拉伯对石油输出国组织(OPEC)表示，该国8月石油日产量减少40万桶。OPEC在报告中下调了今明两年对该组织原油需求的预估。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国汽油库增加240万桶，馏分油库存上升410万桶，分析师预估分别为下降15.7万桶和增加57.1万桶。
上周美国原油库存减少97.2万桶，至3.586亿桶，为1月31日以来最低。分析师原本预估减少110万桶。
美国政府消息人士称，美国和欧盟计划阻止艾克森美孚(Exxon Mobil) 和BP 等能源巨擘在俄罗斯开采石油。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 李爽/蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT