《汇市简讯》欧洲开盘：澳元及新西兰元一涨一跌，走势分歧

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
0600 GMT
* 澳元/美元上涨0.32%，新西兰元/美元下跌0.30%，美元/日圆上升0.10%，英镑/美元微跌0.07%
* 日股日经指数收高0.76%，韩国股市收低0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.37%，美国10年期公债收益率报2.5342%
* 日本央行总裁黑田东彦对首相安倍晋三表示，若通胀目标受到威胁，央行准备采取必要措施以实现通胀目标。
* 澳洲8月就业人口增加12.1万人，为至少30年来最大增幅且远优于预期。
* 新西兰央行将指标利率维持在3.5%，且表示央行将观望一段时间再恢复升息，因经济成长放缓以及通胀压力疲弱。
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT