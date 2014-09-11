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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 14:21 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元及新西兰元一涨一跌，走势分歧

0600 GMT

* 澳元/美元上涨0.32%，新西兰元/美元下跌0.30%，美元/日圆上升0.10%，英镑/美元微跌0.07%

* 日股日经指数收高0.76%，韩国股市收低0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.37%，美国10年期公债收益率报2.5342%

* 日本央行总裁黑田东彦对首相安倍晋三表示，若通胀目标受到威胁，央行准备采取必要措施以实现通胀目标。

* 澳洲8月就业人口增加12.1万人，为至少30年来最大增幅且远优于预期。

* 新西兰央行将指标利率维持在3.5%，且表示央行将观望一段时间再恢复升息，因经济成长放缓以及通胀压力疲弱。
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