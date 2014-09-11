《分析》难言澳元形成长期跌势，美元走势是关键

然而交易商指出，若美联储主席叶伦仍坚守温和的论调，美元可能很容易回吐近来部分涨幅，并让澳元重回今年多数时间所在的0.92-0.95美元的交投区间。

由于日本央行和欧洲央行等主要央行依然广开流动性，收益率相对较高的澳元仍将吸引投资者。

相形之下，澳洲央行几乎已排除了再次降息的可能，澳洲周四公布的就业数据强劲程度惊人，令市场基本放弃了进一步降息的可能性。

这意味澳元兑欧元和日圆应会特别突出，从而可望有助于限制澳元兑美元的跌势。