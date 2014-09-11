《分析》难言澳元形成长期跌势，美元走势是关键

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
然而交易商指出，若美联储主席叶伦仍坚守温和的论调，美元可能很容易回吐近来部分涨幅，并让澳元重回今年多数时间所在的0.92-0.95美元的交投区间。
由于日本央行和欧洲央行等主要央行依然广开流动性，收益率相对较高的澳元仍将吸引投资者。
相形之下，澳洲央行几乎已排除了再次降息的可能，澳洲周四公布的就业数据强劲程度惊人，令市场基本放弃了进一步降息的可能性。
这意味澳元兑欧元和日圆应会特别突出，从而可望有助于限制澳元兑美元的跌势。
澳元兑日圆 和兑欧元 近日都曾触及15个月高点，分别升至98.83日圆和1.3774澳元。目前仅略脱离这个高位。(完) (编译 田建华/李婷仪/张若琪 审校 张明钧/杜明霞)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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