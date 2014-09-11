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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 14:21 BJT

汽车产业：中国8月汽车销量同比增加4%--中国汽车工业协会

路透北京9月11日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周四表示，中国8月汽车销量较上年同期增加4%。

7月汽车销量同比增幅为6.7%。

该协会此前预估，中国汽车市场今年将增长8.3%，增速低于去年的13.9%。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦)
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