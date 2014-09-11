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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 14:24 BJT

韩国汇市：韩元触及五周低位，投资者在假期后追涨美元

路透首尔9月11日 - 韩元兑美元 周四触及五周低点，之前在韩国金融市场因假日休市期间，美元兑亚洲地区货币走高，投资者追涨美元。

韩国金融市场从周一到周三期间因中秋节休市。

韩元兑美元 周四在本地盘收报1,036.1，上周五收在1,024.2。(完)

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