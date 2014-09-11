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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 14:22 BJT

韩国股市：收跌，中国通胀数据不佳打压风险人气

路透首尔9月11日 - 韩国股市周四收跌。韩国综合股价指数 收低0.74%至2,034.16点，冒险意愿转差，因此前公布的中国通胀数据低于预期，显示中国经济放缓的疑虑仍在。

不过，在iPhone 6发布后苹果供应商股票逆势上涨。芯片商SK海力士 和显示屏制造商LG显示器 分别上扬1.5%和3.2%。(完)
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