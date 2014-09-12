重温稿-台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料落在0.82-0.845%

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周五(12日)
* 标售金额：200亿台币
* 预测区间：0.82-0.845%
* 受访机构：六家
路透台北9月11日 - 台湾央行将于周五标售两年期定存单。路透调查显示，在上周五364天期存单得标利率走高的情况下，市场对落入升息循环的两年存单利率一致估将走高，加权平均得标利率中值估在0.82-0.845%，将较前次得标利率0.802%走高约2-4基点。
路透周四访谈六家金融机构，包括三家本地大型金融机构及三家外商银行，预估两年期存单加权平均得标利率将集中在0.82-0.845%，大区间则在0.82-0.85%。
市场交易人士指出，以近几期一年期及两年期的标售结果来看，由于两年期存单的参与者较少，部分银行亦受限季底因素下标力道或不会太大，两年期存单的均标走高幅度可望较一年期走高的1.4基点倍增，均标位置最有机会落在0.83%左右。
〞两年期希望走高也应该走高，市场资金有慢慢趋紧，公债端利率也都上来了。〞一位公股银行交易人士说。
另位外资银行交易员则称，上周一年期存单标售的高标较前次持续走高，显示市场对利率走势看法仍续偏上，加上不论美元或台币的流动性都慢慢趋紧，以换汇转投定存单的利率贴水预期将稍高。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由现行100亿台币增加至200亿台币。
台湾央行上周五标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.612%，符合市场预期的0.60-0.62%，较前次标售走高1.4基点。
台湾央行8月标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.802%，符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.747%走高5.5基点。
台湾央行将在9月25日召开第三季理监事会。央行此前在第二季底理监事会决议，连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)