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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 14:31 BJT

澳洲股市：收低，矿产股下跌且零售商Myer遭抛卖

路透悉尼9月11日 - 澳洲股市周四下跌0.51%，因铁矿石价格持续走低打压矿产股。此外，投资者还抛售零售商Myer Holdings ，因公司财报令人失望。

澳洲意外强劲的就业数据扶助澳元反弹，不过澳元兑美元仍徘徊在五个月低点附近，这样的汇价有助于那些营收以美元计价的公司。

澳股S&P/ASX 200指数 下滑28.18点，收报5,546.1点，盘中触及三周低点。澳洲股市周三录得一个月来最差表现，下跌0.6%，创8月8日来最大单日跌幅。(完)
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