澳洲股市：收低，矿产股下跌且零售商Myer遭抛卖

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透悉尼9月11日 - 澳洲股市周四下跌0.51%，因铁矿石价格持续走低打压矿产股。此外，投资者还抛售零售商Myer Holdings ，因公司财报令人失望。
澳洲意外强劲的就业数据扶助澳元反弹，不过澳元兑美元仍徘徊在五个月低点附近，这样的汇价有助于那些营收以美元计价的公司。
澳股S&P/ASX 200指数 下滑28.18点，收报5,546.1点，盘中触及三周低点。澳洲股市周三录得一个月来最差表现，下跌0.6%，创8月8日来最大单日跌幅。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT