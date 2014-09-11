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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 14:34 BJT

国际油市：沙特石油部长称不担心油价下跌

路透科威特9月11日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周四淡化近期油价跌破每桶100美元的疑虑。

当被问及是否担心油价下跌时，欧那密称，“你有看过我担心吗？”

他向路透表示，“这不是第一次价格变动。油价总是在变。这是个动态的过程。”

根据石油输出国组织(OPEC)，沙特目前每日产出约960万桶。

10月布兰特原油期货 已连续第六个交易日下跌，0620GMT时下滑0.15美元至每桶97.89美元；周三盘中一度触及97.60美元，创2013年4月18日以来新低。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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