中国反垄断：针对的是违法行为而非某类企业，将进一步扩大开放

路透北京9月11日 - 中国反垄断机构周四表示，中国政府近期依法查处一批垄断案件，是改变过去“重审批、轻监管”的管理方式而迈出的重要步伐，针对的是违法行为而非某类企业，未来中国将进一步扩大对外开放。

中国反垄断机构在国新办新闻发布会上提供的新闻稿并称，反垄断法从顶层设计的角度，通过加强事中和事后监管，对市场进行失灵纠偏和垄断行为预防，有利于市场经济的健康发展，有益于企业通过合法竞争发展壮大。

“这些监管措施针对的是违法行为，不是针对某类企业，目的是营造更加国际化、法治化的营商环境，...让更多的外资和外国产品愿意和敢于进入中国，”新闻稿称，高水平的外资企业应更加看重公平竞争的市场环境，一视同仁的政策和公正透明的法治环境所带来的发展机遇。（完） (发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)