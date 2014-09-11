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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 15:11 BJT

欧洲汇市：一周期英镑/美元隐含波动率创13个月高点，苏格兰公投临近

英镑兑美元 在现汇市场上持平于1.6215美元，自周三触及的10个月低位1.6051美元反弹。英镑周三晚盘反弹，并触及1.6231美元的高位，之前一调查显示，53%的苏格兰人倾向于投票反对脱离联合王国。

该调查由Survation代表报纸Daily Record完成，结果显示47%的苏格兰人倾向于“同意”脱离英国。

欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.79605英镑，远低于周三创下的三个月高位0.8066英镑。(完)

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