欧洲汇市：一周期英镑/美元隐含波动率创13个月高点，苏格兰公投临近

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
英镑兑美元 在现汇市场上持平于1.6215美元，自周三触及的10个月低位1.6051美元反弹。英镑周三晚盘反弹，并触及1.6231美元的高位，之前一调查显示，53%的苏格兰人倾向于投票反对脱离联合王国。
该调查由Survation代表报纸Daily Record完成，结果显示47%的苏格兰人倾向于“同意”脱离英国。
欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.79605英镑，远低于周三创下的三个月高位0.8066英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/洪曦; 审校 张明均/田建华)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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