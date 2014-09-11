日本股市：因日圆疲软而收在八个月高点，成本疑虑打压零售股

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
“会议的结果了无新意...跟黑田过去几个月所说的没有两样，”Nissay Asset Management股市分析师Isao Kubo表示，“但举行会议显示他们对经济状况持续关注。”
他表示，消费疲弱之际，对于新的长期宽松措施仍抱希望。
美元兑日圆 亚洲时段触及六年高位107.02日圆，令出口股获提振，本田汽车 上涨1.0%，索尼 上涨2.7%，东芝 涨1.3%。
“消费疲弱的同时，他们不能调升价格，所以投资人认为，如果日圆持续疲弱，这些企业未来几个月只能眼见获利受到压缩，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Norihiro Fujito表示。
JPX-日经400指数 上涨0.3%，报11,887.55。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT