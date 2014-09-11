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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 15:01 BJT

日本股市：因日圆疲软而收在八个月高点，成本疑虑打压零售股

“会议的结果了无新意...跟黑田过去几个月所说的没有两样，”Nissay Asset Management股市分析师Isao Kubo表示，“但举行会议显示他们对经济状况持续关注。”

他表示，消费疲弱之际，对于新的长期宽松措施仍抱希望。

美元兑日圆 亚洲时段触及六年高位107.02日圆，令出口股获提振，本田汽车 上涨1.0%，索尼 上涨2.7%，东芝 涨1.3%。

“消费疲弱的同时，他们不能调升价格，所以投资人认为，如果日圆持续疲弱，这些企业未来几个月只能眼见获利受到压缩，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Norihiro Fujito表示。

JPX-日经400指数 上涨0.3%，报11,887.55。(完)
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