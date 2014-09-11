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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 15:00 BJT

金属期市：LME期铜跌至近三个月最低，受中国疲软数据打压

市场亦忧心美国可能较预期更早升息，收回低息资金，同时推升美元。

“铜价之前受美元推动显着下滑后，昨日盘整。我认为人们会观望美联储下次声明时对升息时点的看法，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周开会。交易商还将关注周末发布的中国工业生产和零售销售数据。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至6月20日以来低点6,788美元，0607 GMT报6,810美元，下跌0.9%。

上海期交所主力11月期铜 下滑0.8%，至每吨48,440元人民币(7,901美元)。

其他金属方面，LME期锌 跌0.7%。

LME期镍 持平在每吨18,730美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/朱晓军；审校 蔡美珍)
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