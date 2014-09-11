金属期市：LME期铜跌至近三个月最低，受中国疲软数据打压

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
市场亦忧心美国可能较预期更早升息，收回低息资金，同时推升美元。
“铜价之前受美元推动显着下滑后，昨日盘整。我认为人们会观望美联储下次声明时对升息时点的看法，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周开会。交易商还将关注周末发布的中国工业生产和零售销售数据。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至6月20日以来低点6,788美元，0607 GMT报6,810美元，下跌0.9%。
上海期交所主力11月期铜 下滑0.8%，至每吨48,440元人民币(7,901美元)。
其他金属方面，LME期锌 跌0.7%。
LME期镍 持平在每吨18,730美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/朱晓军；审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT