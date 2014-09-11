更新版 1-中国反垄断：针对的是违法行为而非某类企业，高通案调查已结束

* 反垄断针对的是违法行为、而非某类企业

* 对中国反垄断的质疑没有根据

* 高通案调查已结束，很快进入处罚程序

* 反垄断调查涉及外资企业仅占10%

* 中国欢迎和吸引外商投资的政策没有改变

路透北京9月11日 - 中国反垄断机构周四表示，中国反垄断针对的是违法行为而非某类企业，对中国反垄断的质疑没有根据；目前高通 案调查已结束，很快进入处罚程序。

中国反垄断机构在国新办新闻发布会上提供的新闻稿并重申，中国欢迎和吸引外商投资的政策没有改变，中国政府欢迎跨国公司与中国企业开展各种形式的合作，但任何企业在中国从事生产经营活动，都需要遵守中国的法律和有关规定。

“中国的反垄断执法是公正透明的，没有针对任何市场主体，对中国的反垄断质疑是没有依据的，”国家发展改革委价格监督检查与反垄断局局长许昆林在发布会上称。

他并透露，高通的案子调查已结束，很快将进入处罚程序。国家发改委去年11月对高通发起反垄断调查，调查范围包括高通的专利授权及芯片组价格情况。

目前中国反垄断执法主要由国家发改委、国家工商总局和商务部执行。新闻稿称，近期中国政府依法查处了一批垄断案件，是改变过去“重审批、轻监管”的管理方式而迈出的重要步伐，是转变政府职能、加强事中和事后监管的重要举措。

“这些监管措施针对的是违法行为，不是针对某类企业，目的是营造更加国际化、法治化的营商环境...让更多的外资和外国产品愿意和敢于进入中国，”新闻稿称，高水平的外资企业应更加看重公平竞争的市场环境，一视同仁的政策和公正透明的法治环境所带来的发展机遇。

商务部在发布会上表示，滥用知识产权保护会损害市场竞争和投资者利益。

中国近年掀起一波反垄断浪潮，去年曾对五大外资奶粉企业、制药商葛兰素史克 、以及五家国内金店进行调查，最近则对包括大众 、奔驰在内的多家车企展开调查。

中国央视新闻8月初在其微博发布消息称，工商总局正告微软 公司勿阻碍反垄断调查。据消息人士透露，微软首席执行官(CEO)纳德拉(Satya Nadella)将于9月底到访中国，但不清楚其中国之行是否会安排与中国政府代表会面。

**反垄断调查涉及外资企业仅占10%**

国务院总理李克强日前在达沃斯论坛与企业家对话时曾强调，中国反垄断绝不对针对某类企业、或者说是有选择性的；他并称中国将继续扩大对外开放，包括放宽服务业准入、一般制造业准入等。

反垄断当局提供的新闻稿显示，截至目前，发改委查处企业及行业协会组织共计335家，其中外资企业33家，约占其查处企业总数的10%；涉及内资企业及相关行业协会302家，约占90%。

工商部门立案查处涉及外资企业的案件两件，分别是微软涉嫌垄断案和利乐涉嫌垄断案，仅占其案件总数的5%；其他案件37件，案件当事人分别为国有企业、民营企业、公司制企业和行业协会等，占其案件总数的95%。

“中国政府保护外资企业在华的合法权益，同时也会严格依法办事，对违法中国法律的行为依法予以查处，”新闻稿称。

新华社周四报导称，中国国家发展和改革委员会日前认定一汽大众 和克莱斯勒和在中国存在汽车销售价格垄断行为，并分别处以2.49亿元和3,168.2万元人民币的罚款。

鉴于大型企业是市场竞争的直接受益者，大企业的市场地位决定其必然是反垄断规制的主要对象。新闻稿透露，国务院对经营者集中发垄断审查的申报门槛之一，就是参与集中的经营者在全球范围内营业额合计超过100亿元，或者在中国境内超过20亿元。

截至2014年8月底，国家发改委及其授权的地方价格主管部门共做出执法决定的反垄断案件共计72件，其中国家发改委直接查处20件，地方查处52件，涉及液晶面板、乳粉、上海黄金饰品、汽车销售等多领域。