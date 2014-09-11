《汇市简讯》新一期民调让苏格兰独立忧虑有所缓解，提振英镑兑美元

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* 有关苏格兰独立的忧虑略微减轻，因Survation调查显示支持独立的比例为47%，反对独立的是53%

* 该民调推动英镑兑美元在纽约盘触及日高，距离1.6233仅2个点子

* 1.6233是从周一亚洲盘低点1.6165拉出的反弹走势高点。1.6281是9月5日低点

* 支撑位在1.6187，为周四亚洲盘低点