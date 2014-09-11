《汇市简讯》新一期民调让苏格兰独立忧虑有所缓解，提振英镑兑美元

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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* 有关苏格兰独立的忧虑略微减轻，因Survation调查显示支持独立的比例为47%，反对独立的是53%
* 该民调推动英镑兑美元在纽约盘触及日高，距离1.6233仅2个点子
* 1.6233是从周一亚洲盘低点1.6165拉出的反弹走势高点。1.6281是9月5日低点
* 支撑位在1.6187，为周四亚洲盘低点
* 1.6052是周三触及的10个月低点。期权障碍位在1.6050和1.6000
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。