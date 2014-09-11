《中国债市每日综述》现券稳势难破，仍待超预期因素打破僵局

* 现券延续稳势，IRS也仅微跌

* CPI略低于预期曾一度引发长债买盘

* 买盘缺乏持续性，打破僵局仍待超预期因素现身

* 转债申购资金解冻，资金有所缓和

路透上海9月11日 - 中国银行间债市周四现券依旧延续稳势，IRS也仅有约1个基点(bp)左右的微跌；8月CPI数据略低预期表明经济疲态不改，盘中一度有买盘光顾长债，但缺乏持续性，收益率整体变动仍甚微。

交易员指出，随着转债申购资金的解冻，资金面有所缓和，虽然今日公开市场延续小量正回购操作，且本周转为小幅净回笼，因此对市场影响有限；而目前市场走势已较为充分反映了各种预期，打破僵局仍有待于新的超预期因素现身。

“有波动吧，CPI出来的时候买的有点凶，后来也就那样了，感觉（收益率）和昨天收盘差不多，最近看股票涨，债券玩的人少，”上海一银行交易员称。

主要受翘尾因素减弱影响，中国8月CPI同比涨幅降至四个月低点，而经济增长疲弱导致总需求对通胀的拉抬作用有限。业内人士表示，未来中国通胀预计继续保持温和，有利于货币政策偏于宽松。

上海一券商交易员谈到，近期股市的强势确实对债市心态有所压制，加上消息面未现超预期的内容，多空双方态度都较为谨慎，而近几日市场的关注重点仍在陆续发布的经济金融数据上，“现在每天也就半个点的波动，都有点懒得看了。”

中国股市沪综指周四震荡收跌。今日早盘股指创出本轮行情新高后，午后出现跳水，成交额创三年半新高。分析师指出，今日公布的经济数据显示国内宏观经济仍疲弱，且美联储加息预期提升，加剧市场调整压力，料后市大盘将进入调整过程。

中国央行公开市场本周延续稳定操作，尽管五周来首次出现单周小幅净回笼，但在中国总理强调经济不会硬着陆并坚持定向调控的政策基调下，预计货币政策定向宽松方向仍将延续。

剩余期限约9.36年的国开行固息债140205券最新成交对应收益率 为4.9400%，上日尾盘报4.9450%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报93.406元人民币，较上日结算价升0.036元，或0.04%。

**资金面见缓**

今日开始有转债申购冻结资金陆续解冻，中国银行间市场周四资金供给较上日出现改善，除国开行继续放水外，其他部分大行及股份制银行等也加入出资行列。加之公开市场操作维持温和力度，机构对流动性压力感觉减轻。

央行公开市场今日进行了100亿元人民币正回购操作，期限14天，利率持平在3.70%。较周二减少50亿元。据此计算，本周公开市场将小幅净回笼50亿元。

北京一银行交易员称，今天资金供给增加。“除了国开，其他大行也开始出钱，股份制也有出隔夜的。整体情况比昨天要好了。”

至于短期内后市，受访的多数交易员维持资金面以稳为主的观点。不过近两日起，七天至一个月期限回购成交规模出现增长势头，显示机构对季末前流动性的谨慎心态仍在。

北京一券商交易员补充说，今日起转债申购资金开始解冻，在影响资金面因素较为分散情况下，改善作用稍显突出。

吉视传媒 计划发行17亿元可转债，上周五(5日)为网上、网下申购日，网下、网上冻结资金将于周四至周五陆续解冻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,911.55亿元，较上日的10,610.12亿元继续缩量。其中，隔夜品种为6,693.03亿元，上日为7,392.46亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8640 2.8555 +0.85 6,693.03

七天 3.2786 3.2251 +5.35 1,213.45

14天 3.5219 3.4132 +10.87 603.86

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8300 2.6350 -80.50 2,605.38

七天 3.5200 3.9000 -38.00 296.19

14天 3.7250 3.8000 -7.50 24.43

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9800 2.9800 +0.00 --

七天 3.2700 3.2500 +2.00 --

14天 3.5500 3.4200 +13.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8590 2.8390 +2.00 --

七天 3.2030 3.1610 +4.20 --

三个月 4.6420 4.6495 -0.75 --