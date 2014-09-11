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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 15:43 BJT

全球金市：黄金触及近三个月低位，因美联储加息预期和美元走强

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价格 变动 涨跌%

现货金 1247.1 -1.3 -0.1

现货银 18.86 -0.04 -0.21

现货铂金 1377 -1.75 -0.13

现货钯金 847.75 1.45 0.17

COMEX期金 1247.8 2.5 0.2

COMEX期银 18.915 -0.011 -0.06

汇率

欧元/美元 1.2897

美元指数 84.331

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/陈宗琦；审校 艾茂林/李爽)
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