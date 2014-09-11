台湾债市：指标五及10年公债殖利率创逾五年高位，忧心美联储提前升息

* 指标10年、五年公债殖利率收创逾五年高位

* 市场忧心美联储下周会议可能对升息态度强硬

* 明日五年券区间1.24-1.30%，10年在1.72-1.76%

路透台北9月11日 - 台湾指标公债殖利率周四全线收升。美债不佳，市场更忧心下周美联储(FED)对升息态度转趋强硬，指标10年、五年公债停损卖压出笼，殖利率不但连四日大弹，更创逾五年以来高位。

“目前没有人可以守得住，守了一期券，但其他的没有人守啊，”一位票券商交易员称。

交易员表示，指标10年公债103/13期 目前仍在发行前交易，由于空方不必借券成本，市场终端买盘也不急着在此刻进场表态，使其成为空头攻击的标的，殖利率盘中续弹至1.7476%的此期券新高。

至于五年券103/10期 在日前靠近1.25%曾出现一波停损，但月底即将换券令该期公债买兴缺缺，且若美升息时点提前，短券将首受冲击。该期券今日盘中也创出1.2730%的新高。

10年券103/13发行前交易殖利率收报1.7459%，指标10年公债 此前收盘高点为2008年11月10日的1.8179%；五年券103/10收报1.2700%，指标五年公债 殖利率收盘前高为2009年1月7日的1.3010%。

**吸引终端买盘?**

交易员表示，估计9-10月间美联储的宽松购债措施就要结束，9月美联储的会议说法本就特别关键，随着开会时点的接近，市场特别忧虑美联储对升息将采强硬立场，美债后市偏空。

他们指出，台债方面，10年新券103/13期因目前仍在发行前交易，大型终端买盘预料标售时才会表态，虽然市场不时传出大型买盘介入冷券103/6期，但尚无法激励市场对新券的信心，买盘普遍退场观望。

103/13期10年公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。

只不过，也有交易员认为，相较目前公债附买回成本约在0.53%附近，目前10年券的养券利润已有约120基点，收益率还算不错。

〞我相信大型行库会有兴趣。〞一位银行业交易员说。

五年券103/10期方面，前述银行交易员则认为，美国明年可能升息，台湾央行方面预料将会跟进美联储的脚步，升息初期殖利率将走平，特别对短券不佳，因此五年券恐怕还有高点。

他们预估，明日103/13期公债殖利率交易区间料在1.72-1.76%；五年期公债103/10期则料在1.24-1.30%。

美国公债收益率周三上涨，指标10年期和更长年期公债收益率升幅居前，此前交易商出售公债，为新的供应预留空间，且继续预期美联储在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场。美国10年期公债 收益率由周二尾盘的2.5%升至2.54%，盘中稍早触及8月1日来最高的2.54%之上。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/10 +4.30 1.2700 1.2300-1.2730* 68.0

10 103/13 +3.14 1.7459 1.7120-1.7476* 187.5

注：* 表该券交易以来新高。

本周金融市场重要经济数据和事件有：

9/11(四)：德国8月CPI和HICP终值、法国8月HICP终值；

9/12(五)：欧元区第二季就业人口、7月工业生产、美国8月进出口物价、8月零售销售、韩国央行利率决定；

9/13(六)：中国8月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投资和销售情况月度报告。

30 103/12 没有成交

20 103/11 没有成交

10 103/6 1.7180

5 103/10 1.2700