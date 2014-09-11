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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 15:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶仍接近五年低点，中国需求疲弱给市场带来压力

交易商称油价走软也构成利空，阻碍TOCOM期胶价格上行。

上海期交所主力1月期胶合约 跌95元人民币，收报每吨13,410元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤148.60美分，下跌2.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/朱晓军；审校)
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