英国个股：若苏格兰独立，莱斯银行和苏皇将把总部迁往英格兰

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
莱斯银行表示，有越来越多的客户问询银行在下周四公投后的计划，银行已经做出了回复。
评等机构标准普尔已经警告称，若有一场新的金融危机来临，独立的苏格兰将无法可靠地支撑自身的银行业。苏格兰境内的三家大银行，包括澳洲国民银行旗下的Clydesdale，他们持有的资产总规模就接近于苏格兰经济产出的12倍半。
公投之后，银行业者将拥有至少18个月的时间来采取任何他们认为必要的行动。若公投支持独立，那么苏格兰将在这18个月里商讨退出英国的具体条件和步骤。
“如果公投结果是赞同独立，那么从公投结束到真正实现独立还有一段时间，我们认为这段时间足够采取必要行动了。”莱斯银行表示。（完）
(编译 田建华/高琦 审校 孙茉莉/张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。