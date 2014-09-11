《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.1302人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.13 0.516 2.25 市北高新 12.95 0.678 3.12 大众交通 7.27 0.662 1.79 永生投资 17.11 1.503 1.86 老凤祥 28.4 2.892 1.60 鼎立股份 11.18 0.659 2.77 氯碱化工 8.76 0.486 2.94 双钱股份 13.47 0.736 2.99 海立股份 8.41 0.575 2.39 浦东金桥 11.56 1.079 1.75 外高桥 29.22 1.918 2.49 ST联华 19.56 1.755 1.82 锦江投资 10.16 0.918 1.81 中路股份 19.53 0.946 3.37 金山开发 14.93 0.655 3.72 海欣股份 7.61 0.518 2.40 大江股份 6.99 0.394 2.89 上柴股份 10.76 0.736 2.38 丹化科技 6.87 0.526 2.13 上海三毛 8.25 0.755 1.78 友谊股份 12.2 1.275 1.56 上工申贝 11.63 0.651 2.91 上海机电 19.49 2.189 1.45 上海物贸 11.21 0.694 2.63 上海普天 18.47 0.846 3.56 陆家嘴 17.47 1.622 1.76 华新水泥 7.69 1.063 1.18 锦江股份 20.72 1.786 1.89 华电能源 4 0.391 1.67 SST天海 8.39 0.369 3.71 大名城 7.82 0.45 2.83 东方通信 10.22 0.619 2.69 黄山旅游 14.6 1.419 1.68 开开实业 13.1 0.841 2.54 海南航空 1.96 0.399 0.80 ST轻骑 5.65 0.392 2.35 振华重工 4.19 0.436 1.57 锦州港 5.03 0.431 1.90 九龙山 3.87 0.364 1.73 凌云股份 12.24 0.596 3.35 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT