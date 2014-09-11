香港股市：恒指连五日收跌，受经济数据和地缘政治疑虑夹击

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 香港股市恒生指数周五收低，连续第五日下跌，未能守住盘中的微弱涨幅；此前国企指数跌落平盘，投资者在更多经济数据出炉前转为谨慎。
美国总统奥巴马誓言要对抗伊斯兰国武装力量，增强了避险情绪，也打压亚股人气。
恒生指数 跌0.2%至24,662.64点，为一个月收盘低点。恒生国企指数 下滑0.8%。
联想 在恒指中跌幅百分比最大，下挫4.2%。此前该公司董事长兼执行长杨元庆减持公司股票。
主要能源股仍受获利了结打压。中国石油 和中国海洋石油 分别下跌1.6%和1.2%，中国石化 跌1.4%。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。