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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 16:17 BJT

香港股市：恒指连五日收跌，受经济数据和地缘政治疑虑夹击

路透香港9月11日 - 香港股市恒生指数周五收低，连续第五日下跌，未能守住盘中的微弱涨幅；此前国企指数跌落平盘，投资者在更多经济数据出炉前转为谨慎。

美国总统奥巴马誓言要对抗伊斯兰国武装力量，增强了避险情绪，也打压亚股人气。

恒生指数 跌0.2%至24,662.64点，为一个月收盘低点。恒生国企指数 下滑0.8%。

联想 在恒指中跌幅百分比最大，下挫4.2%。此前该公司董事长兼执行长杨元庆减持公司股票。

主要能源股仍受获利了结打压。中国石油 和中国海洋石油 分别下跌1.6%和1.2%，中国石化 跌1.4%。(完)
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