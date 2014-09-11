台湾新债：新加坡大华银行30年美元零息债以IRR 4.50-4.55%询价--消息

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北9月11日 - 台湾国际债市场将出现首档新加坡发行人美元债。两位消息人士周四表示，新加坡大华银行 将在台湾发行30年期的美元零息债，正以内部报酬率(IRR)4.50-4.55%询价。
其中一位消息人士指出，该档债券将在近期定价，并在台湾柜买中心挂牌上市。
台湾国际板债券的发行热度不间断，最新并有美国无线电话及网络服务商Verizon Communications 发行30年期美元债，以票面利率4.8%定价，将于9月23日在台湾柜买中心挂牌，本档债为至台湾发行的首档非银行发行人美元债。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额为85.94亿美元。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。