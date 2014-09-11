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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月11日

路透香港9月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本
地时间16:10时，1港元=0.79086人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为-5.56%，高于上交易日收盘的-5.71%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元    A/H股比价
                                                           )        
 工商银行                                       3.55          5.17          0.87
 建设银行                                       4.11          5.79          0.90
 中国银行                                       2.70          3.65          0.94
 农业银行                                       2.48          3.58          0.88
 招商银行                                      10.63         14.56          0.92
 中信银行                                       4.36          4.90          1.13
 交通银行                                       4.31          5.68          0.96
 民生银行                                       6.35          7.41          1.08
 中国人寿                                      15.56         23.05          0.85
 中国平安                                      43.02         63.90          0.85
 中国太保                                      19.61         29.45          0.84
 中信证券                                      13.38         19.16          0.88
 新华人寿                                      24.54         28.30          1.10
 海通证券                                      10.18         12.78          1.01
 华能国际                                       6.36          9.43          0.85
 大唐发电                                       3.92          4.43          1.12
 华电国际                                       3.85          5.60          0.87
 中煤能源                                       4.50          4.68          1.22
 中国神华                                      15.34         22.75          0.85
 中国石油                                       8.02         10.68          0.95
 兖州煤业                                       8.44          6.67          1.60
 中国石化                                       5.60          7.81          0.91
 上海石化                                       3.77          2.68          1.78
 中海油服                                      19.84         21.85          1.15
 中国铝业                                       3.76          3.56          1.34
 江西铜业                                      13.64         13.86          1.24
 洛阳钼业                                       7.41          5.16          1.82
 紫金矿业                                       2.37          1.99          1.51
 马钢股份                                       1.81          1.78          1.29
 鞍钢股份                                       3.47          5.33          0.82
 重庆钢铁                                       2.79          1.96          1.80
 海螺水泥                                      17.65         27.80          0.80
 北人股份                                       7.34          4.53          2.05
 中联重科                                       4.92          4.73          1.32
 金隅股份                                       6.62          5.91          1.42
 中国国航                                       3.75          5.00          0.95
 东方航空                                       2.88          2.70          1.35
 南方航空                                       2.64          2.72          1.23
 中国远洋                                       3.56          3.46          1.30
 中海集运                                       3.05          2.38          1.62
 中集集团                                      15.70         16.84          1.18
 中海发展                                       5.53          5.65          1.24
 宁沪高速                                       6.20          8.89          0.88
 深高速                                         5.20          5.30          1.24
 成渝高速                                       3.13          2.83          1.40
 皖通高速                                       4.60          4.78          1.22
 广深铁路                                       2.87          3.17          1.14
 中国南车                                       5.32          7.20          0.93
 中国交建                                       4.15          5.66          0.93
 中国铁建                                       5.16          7.39          0.88
 中国中铁                                       2.91          4.21          0.87
 长城汽车                                      31.68         32.25          1.24
 比亚迪                                        52.11         55.65          1.18
 广汽集团                                       8.25          8.39          1.24
 青岛啤酒                                      39.90         57.70          0.87
 白云山                                        27.58         28.00          1.25
 新华制药                                       7.03          5.00          1.78
 海信科龙                                       9.31          9.30          1.27
 南京熊猫                                      10.31          6.83          1.91
 晨鸣纸业                                       4.64          3.93          1.49
 上海医药                                      13.79         17.98          0.97
 中兴通讯                                      14.38         18.22          1.00
 东方电气                                      13.50         13.24          1.29
 潍柴动力                                      20.42         29.15          0.89
 东北电气                                       4.38          2.57          2.15
 经纬纺机                                      12.90          7.98          2.04
 昆明机床                                       5.21          3.58          1.84
 一拖股份                                       9.03          5.78          1.98
 北辰实业                                       2.80          2.23          1.59
 创业环保                                       8.60          5.93          1.83
 中国中冶                                       1.97          1.88          1.32
 金风科技                                      11.92         13.40          1.12
 丽珠                                          49.85         54.45          1.16
 万科                                           9.44         14.90          0.80
 中国北车                                       5.26          7.09          0.94
                      
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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