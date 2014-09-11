日本债市：公债价格下滑，10年券收益率升至两个月高点

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.075% +0.5 0.070%
五年期公债 0.170% +1.0 0.160%
10年期公债 0.560% +2.0 0.540%
20年期公债 1.385% +3.5 1.350%
30年期公债 1.705% +2.0 1.685%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.42 -0.23 145.65
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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日本公债市场 中国债市
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 蔡美珍/张明钧)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT