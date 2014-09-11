更新版 1-新债招标：国开行三期增发债结果稍高预期，机构谨慎致需求有限

* 国开行三期增发债结果均稍高于此前市场预期

* 现券二级走势方向暂不明，市场对长端金融债心态谨慎

* 单只债发行规模较小，流动性略差机构需求有限

* 投标倍数亦偏低，显示需求不佳 (新增更多评论)

路透上海9月11日 - 中国国家开发银行 周四下午招标的三期固息增发债中标收益率均高于此前市场预期。交易人士表示，近期现券走势方向不明，新的经济数据出炉之前，机构心态较为谨慎，且市场预期货币大幅放松概率不大，长端金融债配置积极性有限。

他们并认为，同时也与近期一级市场需求较为疲弱，而三期债发行量偏小，流动性稍逊，亦有一定关系。

业内人士周四透露，国开行下午招标增发的三年、五年及10年期品种中标收益率分别为4.6838%、4.8523%和5.0030%，均高于市场预期；此前市场收益率预测均值依次为4.66%、4.83%和4.99%；三期债相应投标倍数为2.88倍、2.92倍和3.22倍。

"结果还好，比预期高点，现在主要是新债流动性不好，不好卖，“上海一银行交易员表示，从参与投标的机构来看，积极性都不高。

华南一券商交易员表示，当前宏观经济整体运行暂且比较合理，市场暂无大幅放松预期，对长端金融债走势利好有限，投标的机构都心态比较谨慎。

此外，从投标倍数普遍偏低来看，上海另一银行交易员认为，三期债投标倍数都不高，"明显感觉需求差了，好多都是酱油标"。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/10年最新收益率分别为4.7144%、4.8584%和5.0557%。

今日三期债中，三年为20期债 的第四次增发，五年为19期债 的第六次增发，10年为22期债 的第二次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、22期增发

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发行上限 各期均为50亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 9月16日

起息日 3年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 9月12日-9月16日

上市日 9月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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