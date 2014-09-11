更新版 1-新债招标：国开行三期增发债结果稍高预期，机构谨慎致需求有限

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
* 国开行三期增发债结果均稍高于此前市场预期
* 现券二级走势方向暂不明，市场对长端金融债心态谨慎
* 单只债发行规模较小，流动性略差机构需求有限
* 投标倍数亦偏低，显示需求不佳 (新增更多评论)
路透上海9月11日 - 中国国家开发银行 周四下午招标的三期固息增发债中标收益率均高于此前市场预期。交易人士表示，近期现券走势方向不明，新的经济数据出炉之前，机构心态较为谨慎，且市场预期货币大幅放松概率不大，长端金融债配置积极性有限。
他们并认为，同时也与近期一级市场需求较为疲弱，而三期债发行量偏小，流动性稍逊，亦有一定关系。
业内人士周四透露，国开行下午招标增发的三年、五年及10年期品种中标收益率分别为4.6838%、4.8523%和5.0030%，均高于市场预期；此前市场收益率预测均值依次为4.66%、4.83%和4.99%；三期债相应投标倍数为2.88倍、2.92倍和3.22倍。
"结果还好，比预期高点，现在主要是新债流动性不好，不好卖，“上海一银行交易员表示，从参与投标的机构来看，积极性都不高。
华南一券商交易员表示，当前宏观经济整体运行暂且比较合理，市场暂无大幅放松预期，对长端金融债走势利好有限，投标的机构都心态比较谨慎。
此外，从投标倍数普遍偏低来看，上海另一银行交易员认为，三期债投标倍数都不高，"明显感觉需求差了，好多都是酱油标"。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/10年最新收益率分别为4.7144%、4.8584%和5.0557%。
今日三期债中，三年为20期债 的第四次增发，五年为19期债 的第六次增发，10年为22期债 的第二次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、22期增发
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发行上限 各期均为50亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月16日
起息日 3年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 9月12日-9月16日
上市日 9月22日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT