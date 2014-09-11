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市场报道 | 2014年 9月 11日 星期四 16:19 BJT

全球贵金属：9月10日SPDR黄金持仓增加0.38%，iShares白银持仓未变

路透9月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周三持仓量较周二增加0.38%；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,358,005.4 9月10日 25,261,828.9 9月9日 　96,176.5 0.38%

iShares 334,646,300.8 9月10日 334,646,300.8 9月9日 0.0 0.0%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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