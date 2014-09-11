离岸人民币：海通国际旗下恒信金融拟发点心债，指导票息5.8%--销售文件

路透香港9月11日 - 中国海通国际 旗下全资子公司海通恒信金融集团（Haitong UT Capital Group）周四计划发行一笔3年期、基准规模的点心债，初始指导票息在5.8%左右。

此次恒信金融点心债通过旗下Unican Limited作为发债主体发行，并由恒信金融提供担保，母公司海通证券提供维好协议（Keepwell Deed），以进一步增强债券信用质量。

汇丰银行与渣打银行（香港）、海通国际，中银国际、工银亚洲为联系牵头经办人及联系账簿管理人。该次债券没有进行信用评级。

销售文件称，恒信金融计划将此次发债募资所得用于营运资金及一般企业用途。

今年5月，恒信金融亦发行了一笔5亿元人民币、三年期的点心债，票息为5.8%。

2013年9月，海通证券公告称，宣布其全资子公司海通国际斥资7.15亿美元向私募基金德州太平洋集团(TPG)购入恒信金融集团及其子公司，恒信金融主要经营融资租赁业务。

海通国际为中国大型券商--海通证券的海外全资附属公司，于1996年成立，并于同年于港交所上市，海通证券在中国遍布近30个省区拥有超过230多家营业部，是中国最早成立的证券公司之一。（完）