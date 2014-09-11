离岸人民币：海通国际旗下恒信金融拟发点心债，指导票息5.8%--销售文件

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港9月11日 - 中国海通国际 旗下全资子公司海通恒信金融集团（Haitong UT Capital Group）周四计划发行一笔3年期、基准规模的点心债，初始指导票息在5.8%左右。
此次恒信金融点心债通过旗下Unican Limited作为发债主体发行，并由恒信金融提供担保，母公司海通证券提供维好协议（Keepwell Deed），以进一步增强债券信用质量。
汇丰银行与渣打银行（香港）、海通国际，中银国际、工银亚洲为联系牵头经办人及联系账簿管理人。该次债券没有进行信用评级。
销售文件称，恒信金融计划将此次发债募资所得用于营运资金及一般企业用途。
今年5月，恒信金融亦发行了一笔5亿元人民币、三年期的点心债，票息为5.8%。
2013年9月，海通证券公告称，宣布其全资子公司海通国际斥资7.15亿美元向私募基金德州太平洋集团(TPG)购入恒信金融集团及其子公司，恒信金融主要经营融资租赁业务。
海通国际为中国大型券商--海通证券的海外全资附属公司，于1996年成立，并于同年于港交所上市，海通证券在中国遍布近30个省区拥有超过230多家营业部，是中国最早成立的证券公司之一。（完）
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT