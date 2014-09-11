香港金融：证监会称对中信股份五名前执行董事展开法律及研讯程序

路透香港9月11日 - 香港证监会周四称，对中信股份 （前称＂中信泰富＂）前主席荣智健等五名前执行董事，在原讼法庭及市场失当行为审裁处，展开法律及研讯程序。

除荣智健外，涉讼的还包括中信泰富前董事总经理范鸿龄、前副董事总经理张立宪和李松兴，及执行董事周志贤。

证监会的新闻稿指，中信及该五名董事曾从事市场失当行为，在2008年就中信的杠杆式外汇合约投资的巨额亏损披露虚假或具误导性的财务状况资料。