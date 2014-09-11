《路透晚报》--9月11日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：因日圆疲软而收在八个月高点，成本疑虑打压零售股

日本股市日经指数周四升至八个月高位，因日圆疲软提振人气，而且央行总裁与首相的会晤也令市场更加预期长期来看会出台更多宽松政策。日经指数收升0.8%至15,909.20点，创1月10日以来最高收盘水平。东证股价指数触及六年高点，涨0.3%至1,311.24点。

--中国股市：沪综指受经济数据疲弱拖累收跌，A股成交额创三年半新高

中国股市沪综指震荡收跌。今日早盘股指创出本轮行情新高后，午后出现跳水，成交额创三年半新高。分析师指出，今日公布的经济数据显示国内宏观经济仍疲弱，且美联储加息预期提升，加剧市场调整压力，料后市大盘将进入调整过程。沪综指收报2,311.679点，跌6.626点或0.29%。

--香港股市：恒指连五日收跌，受经济数据和地缘政治疑虑夹击

香港股市恒生指数周五收低，连续第五日下跌，未能守住盘中的微弱涨幅；此前国企指数跌落平盘，投资者在更多经济数据出炉前转为谨慎。恒生指数跌0.2%至24,662.64点，为一个月收盘低点。恒生国企指数下滑0.8%。

--全球汇市：美元兑日圆冲上六年新高，英镑收复些许失土

美元兑日圆升至六年高点，英镑则是收复些许失土。英镑兑美元上涨0.2%，报1.6242美元。美元/日圆自2008年9月以来首次站上107日圆。美元兑新西兰元触及七个月高点。新西兰元受该国央行口头干预，兑美元下跌至0.8176，日内下跌0.4%。

而澳洲就业数据强劲程度惊人，帮助澳元从五个月低位反弹。澳元兑美元日内上涨0.1%，至0.9163美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率下滑，加泰罗尼亚独立疑虑降温

西班牙公债收益率(殖利率)下滑，因此前民调显示多数苏格兰人计划投票反对独立，稍微缓解了市场的担忧。市场担忧若苏格兰成功独立，西班牙富庶的加泰罗尼亚地区恐怕会效仿。西班牙10年期公债收益率下跌6个基点，至2.22%。意大利10年期公债收益率下跌3个基点至2.39%。

--金属期市：LME期铜续跌，受中国疲软数据打压

伦敦金属交易所(LME)期铜续跌，此前中国公布的通胀率数据显示更多经济成长放缓的迹象。0832GMT，LME三个月期铜报6,787.75美元，下跌1.2%。上海期交所主力11月期铜下滑1.4%，至每吨48,190元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌破98美元，供应过剩疑虑限制涨势

布兰特原油期货跌破每桶98美元，对于供应充足和需求疲弱的担忧拖累油价。0833GMT，布兰特原油10月期货下跌0.48美元，至每桶97.56美元，连续第六日下跌。美国原油期货下跌0.31美元，至每桶91.36美元。

--全球金市：黄金触及近三个月低位，因美联储加息预期和美元走强

黄金接近三个月低点，因市场担心美国提早加息、美元走强以及乌克兰局势看似缓和。0834GMT，现货金基本持平，报每盎司1,248美元。