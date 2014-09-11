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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 16:29 BJT

****《港报快速浏览》--9月11日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：拉布应适可而止，剪布须以理服人--信报                           
 港报社评：苹果赢得顾客忠心，IPHONE 6热炒--经济日报                       
 港报社评：吃得安心端赖制度规范与商家良心--明报                           
 港报社评：放眼2022，不等于要放弃2017--星岛日报                           
 港报社评：炒作加息危机，后市仍然乐观--文汇报                             
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：央行要市场跟队，震散港股--信报9月11日                      
 港报财经评论：震仓定见顶，看紧二万四--经济日报9月11日                    
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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